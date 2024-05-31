Артюхин о 5-летнем контракте Ткачева: «Он суперзвезда, его уровень только растет. «Авангард» правильно поступил»

Теги Авангард Евгений Артюхин КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Евгений Артюхин высказался о контракте «Авангарда» с Владимиром Ткачевым.

– По рассказу агента Ткачева, они приехали в офис просто пообщаться с представителями клуба, но им предложили пятилетний контракт и они сразу согласились.

– Я думаю, это была шутка от агента – наверняка они обсудили все заранее, понимали цифры. Нужно было только решение Владимира.

Я считаю, что это здорово. «Авангард» правильно поступил. Владимир – воспитанник клуба, таких людей надо подписывать надолго, вокруг таких людей должна строиться команда.

Ткачев – суперзвезда, его уровень только растет, – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не был бы Газпром спонсором Авангарда, вряд-ли бы он так сказал... ☺
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий