Артюхин о 5-летнем контракте Ткачева: «Он суперзвезда, его уровень только растет. «Авангард» правильно поступил»

Евгений Артюхин высказался о контракте «Авангарда» с Владимиром Ткачевым.

– По рассказу агента Ткачева, они приехали в офис просто пообщаться с представителями клуба, но им предложили пятилетний контракт и они сразу согласились.

– Я думаю, это была шутка от агента – наверняка они обсудили все заранее, понимали цифры. Нужно было только решение .

Я считаю, что это здорово. « » правильно поступил. Владимир – воспитанник клуба, таких людей надо подписывать надолго, вокруг таких людей должна строиться команда.

Ткачев – суперзвезда, его уровень только растет, – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.