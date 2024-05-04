Кагарлицкий об уходе из «Ак Барса»: «Пытался позвонить генменеджеру, но от меня не взяли трубку»

Теги Ак Барс Дмитрий Кагарлицкий Марат Валиуллин КХЛ Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий поделился подробностями ухода из «Ак Барса».

34-летний форвард покинул казанский клуб в статусе свободного агента. С игроком не стали продлевать контракт.

«Я пытался раз позвонить, поговорить с генменеджером (Маратом Валиуллиным – Sports), но от меня не взяли трубку», – сказал экс-хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий.

В регулярном чемпионате на его счету 25 (15+10) очков в 64 матчах.

В плей-офф нападающий принял участие в трех играх и не отметился набранными очками.

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