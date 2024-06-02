Тренер «Рейнджерс» о матчах серии с «Флоридой»: «Мало голов, плюс один по счету. Одна лишняя шайба могла изменить ситуацию»

Теги Рейнджерс Флорида Питер Лавиолетт НХЛ Хоккей

Питер Лавиолетт высказался о поражении от «Флориды» в финале Востока.

«Рейнджерс» вылетели из плей-офф НХЛ, уступив «Пантерс» (2-4 в серии, 1:2 в шестом матче). 

«Было трудно забивать, стремясь к тому качеству моментов, которого мы хотели добиться. Мы знали, что так будет. Эта команда много не пропускает. 

В конце концов, мы неплохо показывали себя в таких ситуациях в течение всего сезона. Можно посмотреть на игры, на результаты. Мало голов, плюс один по счету. Одна лишняя шайба могла изменить ситуацию», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка. 

 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не плюс один) две игры подряд забивали 6 на 5 .
По сути игру Флориду забирали спокойно и ту и другую )
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий