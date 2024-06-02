Тренер «Рейнджерс» о матчах серии с «Флоридой»: «Мало голов, плюс один по счету. Одна лишняя шайба могла изменить ситуацию»

Питер Лавиолетт высказался о поражении от «Флориды» в финале Востока.

« » вылетели из плей-офф , уступив «Пантерс» (2-4 в серии, 1:2 в шестом матче).

«Было трудно забивать, стремясь к тому качеству моментов, которого мы хотели добиться. Мы знали, что так будет. Эта команда много не пропускает.

В конце концов, мы неплохо показывали себя в таких ситуациях в течение всего сезона. Можно посмотреть на игры, на результаты. Мало голов, плюс один по счету. Одна лишняя шайба могла изменить ситуацию», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка.