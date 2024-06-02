Клуб из Флориды в 5-й раз подряд сыграет в финале Кубка Стэнли. В штате нет местного подоходного налога

Клуб из Флориды в 5-й раз подряд вышел в финал Кубка Стэнли.

«Флорида» выиграла финальную серию Восточной конференции у «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче) и стала обладателем трофея Принца Уэльского.

Штат Флорида будет представлен в финальной серии в 5-й раз подряд.

В 2020, 2021 и 2022 году до решающих игр доходила « » и дважды выиграла трофей. В 2023 году до финала дошли «Пантерс», где уступили «Вегасу».

Отметим, что в «Солнечном штате» отсутствует местный подоходный налог. В этом году 2 из 4 финалистов конференций представляли штаты с нулевой ставкой («Флорида», «Даллас»), в 2023-м и 2020-м – по 3 из 4 («Вегас», «Флорида», «Даллас» в 2023-м, «Тампа», «Даллас» и «Вегас» в 2020-м).

Из-за пандемии коронавируса и ее последствий для бизнеса НХЛ рост потолка зарплат за последние 5 сезонов составил всего 2 миллиона долларов (с 81,5 млн в сезоне-2019/20 до 83,5 млн в нынешнем). В следующем сезоне потолок будет повышен до 87,7 млн.