Клуб из Флориды в 5-й раз подряд сыграет в финале Кубка Стэнли. В штате нет местного подоходного налога

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ деньги Хоккей

Клуб из Флориды в 5-й раз подряд вышел в финал Кубка Стэнли.

«Флорида» выиграла финальную серию Восточной конференции у «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче) и стала обладателем трофея Принца Уэльского. 

Штат Флорида будет представлен в финальной серии НХЛ в 5-й раз подряд.

В 2020, 2021 и 2022 году до решающих игр доходила «Тампа» и дважды выиграла трофей. В 2023 году до финала дошли «Пантерс», где уступили «Вегасу». 

Отметим, что в «Солнечном штате» отсутствует местный подоходный налог. В этом году 2 из 4 финалистов конференций представляли штаты с нулевой ставкой («Флорида», «Даллас»), в 2023-м и 2020-м – по 3 из 4 («Вегас», «Флорида», «Даллас» в 2023-м, «Тампа», «Даллас» и «Вегас» в 2020-м). 

Из-за пандемии коронавируса и ее последствий для бизнеса НХЛ рост потолка зарплат за последние 5 сезонов составил всего 2 миллиона долларов (с 81,5 млн в сезоне-2019/20 до 83,5 млн в нынешнем). В следующем сезоне потолок будет повышен до 87,7 млн.

23 комментария
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Пора брать КС и пантерам
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Ответ reus
Еще во Флориде ВВП одно из самых высоких, еще умеренный климат без градиентных температур в течении года, еще Флора и Фауна во Флориде разнообразна и красива, еще Флорида один из туристических раев на земле. Еще главные тренеры двух хоккейных команд - один редкий патриот своего клуба, второй просто скромный человек. Надо брать)
Во Флориде умеренный климат?? Самый жаркий штат во всей стране и минимум в тройке по влажности. Это самые настоящие субтропики в полном смысле слова.
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Ответ igoruhanov85
логику новости объясните, месье Балабанов
В НХЛ да абсолютно одинаковых контракта, могут означать радикально разные реальные деньги, которые получают игроки. Из-за того, что Налоги отличаются от штата к штату, я уж молчу про то, что в Канаде они в принципе выше, например. И это - существенные цифры, которые по-сути влияют на реальный потолок зарплат клуба на десяткИ процентов.
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глубоко копаете))
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Откровенный намек что Флорида возьмет кубок
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Ответ Кино Музыка
Кто-нибудь объяснит, почему в штате Флорида хоккей популярен, а в Сочи нет?
В России вообще спорт в сравнении с США непопулярен. Даже сравнивать невозможно. Отсюда и ответ.
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Очень сильно притянуто. Такое налоговое законодательство уже давно, было во время создания обоих команд, и это не новшество.
Ну и такая же история в Техасе и Теннесси.
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Ответ igoruhanov85
логику новости объясните, месье Балабанов
Логика проста, можно подписывать игроков на более низкий контракт, да и в хорошем климате. А потолок везде один.
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Ответ Олег910
Считать потолок с учетом налогов.
С чего это?
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Ответ Сергей Вахрамеев
А что они могут сделать?
Считать потолок с учетом налогов.
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Ответ Олег910
Пора НХЛ как-то нивелировать это преимущество. Неужели остальные клубы не протестуют против такого положения вещей?
Как? Изменить налоговое законодательство Канады и штатов США команды которых не выигрывали Кубок?
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Ответ Олег910
Пора НХЛ как-то нивелировать это преимущество. Неужели остальные клубы не протестуют против такого положения вещей?
А что они могут сделать?
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Великий Макдэвид вернет спустя 31 год кубок в Канаду и 34 года- в Эдмонтон!Да будет так,аминь!
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Пора НХЛ как-то нивелировать это преимущество. Неужели остальные клубы не протестуют против такого положения вещей?
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Отсутствие местного налога будет их козырем в финале..
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Неожиданная столица хоккея.
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Верхэге имеет шанс стать первым , кто взял 2 кубка с обоими флоридскими клубами ,если не ошибаюсь
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