Агент Лукоянова: «Говорить об Артеме в «Локомотиве» в данный момент бессмысленно. Это что‑то взятое из космоса»

Агент Артема Лукоянова высказался о будущем хоккеиста.

Артем Лукоянов провел 13 сезонов в составе « ». 35-летний форвард стал неограниченно свободным агентом после истечения срока контракта с клубом.

– Правда ли, что окажется в «Локомотиве»?

– Я вообще об этом впервые слышу. И не знаю, откуда эта информация всплыла. С нашей стороны даже предпосылок не было.

Может быть, мы с « » и переговорим. Но на сегодняшний день генменеджер [«Локомотива»] еще находится в Ярославле. Мы хотели к нему поехать, но президента клуба пока нет – он отъехал по своим делам. И есть вопросы, которые мы будем обсуждать.

Когда приеду в Ярославль, то буду обсуждать многих игроков. Но в данный момент говорить о Лукоянове в «Локомотиве» бессмысленно. Это что‑то взятое из космоса. Думаю, что ни Лукоянов, ни «Локомотив» об этом вообще не знают.

– Он может остаться в «Ак Барсе»?

– Не знаю. Думаю, что мало шансов. Пока так не рассматривается. Мы ищем разные варианты с другими клубами, – сказал агент Александр Черных.