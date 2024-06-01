Лавиолетт про 1 из 14 в большинстве с «Флоридой»: «Нет такого, что «Рейнджерс» в тупике. Создали 4-5 моментов в пятом матче»

Питер Лавиолетт прокомментировал трудности «Рейнджерс» при игре в большинстве.

« » уступают «Флориде» (2-3 в серии) в финале Восточной конференции.

В ходе этой серии нью-йоркцы реализовали лишь 1 из 14 попыток при игре в большинстве.

Главный тренер команды высказался об этом компоненте и о том, может ли быть переведен в первую спецбригаду большинства.

«Мы говорили обо всех этих вещах. Что касается пятого матча, мы находились в их зоне. Cоздали 4-5 качественных голевых моментов.

Нет такого, что мы бездействуем и полностью зашли в тупик», – ответил Лавиолетт.

«Рейнджерс» – без большинства всю серию с «Флоридой». Сейчас это стало проблемой