Лавиолетт про 1 из 14 в большинстве с «Флоридой»: «Нет такого, что «Рейнджерс» в тупике. Создали 4-5 моментов в пятом матче»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Питер Лавиолетт НХЛ Алексис Лафреньер Хоккей

Питер Лавиолетт прокомментировал трудности «Рейнджерс» при игре в большинстве.

«Рейнджерс» уступают «Флориде» (2-3 в серии) в финале Восточной конференции.

В ходе этой серии нью-йоркцы реализовали лишь 1 из 14 попыток при игре в большинстве.

Главный тренер команды Питер Лавиолетт высказался об этом компоненте и о том, может ли быть переведен Алексис Лафреньер в первую спецбригаду большинства.

«Мы говорили обо всех этих вещах. Что касается пятого матча, мы находились в их зоне. Cоздали 4-5 качественных голевых моментов.

Нет такого, что мы бездействуем и полностью зашли в тупик», – ответил Лавиолетт.

«Рейнджерс» – без большинства всю серию с «Флоридой». Сейчас это стало проблемой

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1 комментарий
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У копов топовая первая бригада. Да и кого менять в ней на Лафа? Панара и Фокс- это не обсуждаемо. Трочек оч хорош и так, вантаймера Зибы и подправлений Крайдса Лаф дать не сможет.. Остается только Игор))
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