Трочек о 2-3 против «Флориды»: «Рейнджерс» видят возможность в этом. Кубок Стэнли не дается легко. Именно такие моменты превращают команду в чемпионскую»
Винсент Трочек высказался о положении «Рейнджерс» в серии против «Флориды».
Клуб из Нью-Йорка проиграл на домашней площадке пятый матч (2:3) финала Восточной конференции и уступает 2-3 в серии перед выездной встречей.
«Мы смотрим на этот как на возможность. Победа в Кубке Стэнли не должна даваться легко.
Именно такие моменты действительно превращают команду в команду, которая может стать чемпионской», – сказал форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек.
Шестой матч серии пройдет в ночь с 1 на 2 июня на домашней площадке «Флориды».
«Рейнджерс» – без большинства всю серию с «Флоридой». Сейчас это стало проблемой