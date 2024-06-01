Трочек о 2-3 против «Флориды»: «Рейнджерс» видят возможность в этом. Кубок Стэнли не дается легко. Именно такие моменты превращают команду в чемпионскую»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Винсент Трочек Хоккей

Винсент Трочек высказался о положении «Рейнджерс» в серии против «Флориды».

Клуб из Нью-Йорка проиграл на домашней площадке пятый матч (2:3) финала Восточной конференции и уступает 2-3 в серии перед выездной встречей.

«Мы смотрим на этот как на возможность. Победа в Кубке Стэнли не должна даваться легко. 

Именно такие моменты действительно превращают команду в команду, которая может стать чемпионской», – сказал форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек.

Шестой матч серии пройдет в ночь с 1 на 2 июня на домашней площадке «Флориды».

«Рейнджерс» – без большинства всю серию с «Флоридой». Сейчас это стало проблемой

1 комментарий
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У Винса мышление настоящего чемпиона. Да, у тебя может что-то не получиться на площадке, но если ты проиграл в голове, то на лед можно не выходить.
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