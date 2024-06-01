Трочек о 2-3 против «Флориды»: «Рейнджерс» видят возможность в этом. Кубок Стэнли не дается легко. Именно такие моменты превращают команду в чемпионскую»

Винсент Трочек высказался о положении «Рейнджерс» в серии против «Флориды».

Клуб из Нью-Йорка проиграл на домашней площадке пятый матч (2:3) финала Восточной конференции и уступает 2-3 в серии перед выездной встречей.

«Мы смотрим на этот как на возможность. Победа в Кубке Стэнли не должна даваться легко.

Именно такие моменты действительно превращают команду в команду, которая может стать чемпионской», – сказал форвард « » .

Шестой матч серии пройдет в ночь с 1 на 2 июня на домашней площадке «Флориды».

«Рейнджерс» – без большинства всю серию с «Флоридой». Сейчас это стало проблемой