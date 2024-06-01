Джонстон о 2-3 с «Эдмонтоном»: «Даллас» уверен: если покажем лучшую игру – победим любого. Нам нельзя проигрывать – мы прижаты к стенке»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Уайтт Джонстон Хоккей

Уайтт Джонстон поделился мнением после поражения от «Эдмонтона».

«Даллас» проиграл 1:3 в пятом матче финала Западной конференции и уступает 2-3 в серии перед шестой игрой на домашнем льду «Ойлерс».

«У нас есть уверенность в том, что если мы покажем нашу лучшую игру, то тогда мы можем победить любого соперника.

Поэтому сейчас все зависит от того, как мы проведем следующий матч.

Теперь в этой серии нам нельзя проигрывать. Мы определенно прижаты к стенке», – сказал форвард «Старс» Уайтт Джонстон.

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