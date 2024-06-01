Тренер «Далласа» Дебур повздорил с журналистом после 1:3 от «Эдмонтона»: «Если хочешь, сомневайся в нашем характере. Тебя не было здесь весь год»

Питер Дебур повздорил с журналистом после поражения от «Эдмонтона» в 5-м матче.

« » уступил «Ойлерс» в пятом матче финала Западной конференции на своей площадке (1:3, 2-3).

Главному тренеру «Старс» не понравился вопрос журналиста Тима Коулишоу из Dallas Morning News. Специалист счел, что представитель прессы критиковал характер команды, когда назвал второй период в ее исполнении «безжизненным».

«Если хочешь, можешь подвергать сомнению наш характер. Тебя не было здесь весь год, я тебя не видел», – сказал Дебур.

Коулишоу настаивал, что он не сомневался в характере команды, тренеру это не понравилось.

«Вот что ты делаешь. Я этого делать не буду. Можешь писать что хочешь», – сказал , прибавив ругательство.