Тренер «Далласа» Дебур повздорил с журналистом после 1:3 от «Эдмонтона»: «Если хочешь, сомневайся в нашем характере. Тебя не было здесь весь год»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Питер Дебур Хоккей

Питер Дебур повздорил с журналистом после поражения от «Эдмонтона» в 5-м матче.

«Даллас» уступил «Ойлерс» в пятом матче финала Западной конференции на своей площадке (1:3, 2-3). 

Главному тренеру «Старс» не понравился вопрос журналиста Тима Коулишоу из Dallas Morning News. Специалист счел, что представитель прессы критиковал характер команды, когда назвал второй период в ее исполнении «безжизненным». 

«Если хочешь, можешь подвергать сомнению наш характер. Тебя не было здесь весь год, я тебя не видел», – сказал Дебур. 

Коулишоу настаивал, что он не сомневался в характере команды, тренеру это не понравилось. 

«Вот что ты делаешь. Я этого делать не буду. Можешь писать что хочешь», – сказал Дебур, прибавив ругательство. 

3 комментария
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Подгорело у Дебура,а это значит,что равновесие нарушено,и это передастся всей команде.
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Необходимо успокоиться, сосредоточиться, собраться заново всей команде. Иначе такой Эдмонтон сожрет с потрохами; как бы не случилось повторения прошлогодней шестой западно-финальной игры против Вегаса)
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"Я что перелвами отчитываться должен?" С.С. Черчесов⚽️
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