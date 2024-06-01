Дебур о 6-й игре в серии с «Эдмонтоном»: «Даллас» лучше всех в НХЛ играет на выезде. Нужно выиграть один матч в гостях»

Питер Дебур высказался о поражении от «Эдмонтона» в 5-м матче серии.

« » уступил «Ойлерс» в пятом матче финала Западной конференции на своей площадке (1:3, 2-3).

«В самом деле хорошая игра на выезде в их исполнении. Два гола в большинстве, важные сэйвы вратаря, когда это было необходимо. Это хорошая формула для победы в гостях.

Мы лучше всех в играем на выезде – и в регулярке, и в плей-офф. Сейчас нам нужно выиграть один матч в гостях», – сказал главный тренер техасцев.

В текущем плей-офф « » выиграл 6 из 8 матчей на выезде. Шестой матч серии пройдет в Эдмонтоне 2 июня (начало по московскому времени – 3 июня в 03:00).