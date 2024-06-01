Дебур о 6-й игре в серии с «Эдмонтоном»: «Даллас» лучше всех в НХЛ играет на выезде. Нужно выиграть один матч в гостях»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Питер Дебур Хоккей

Питер Дебур высказался о поражении от «Эдмонтона» в 5-м матче серии.

«Даллас» уступил «Ойлерс» в пятом матче финала Западной конференции на своей площадке (1:3, 2-3). 

«В самом деле хорошая игра на выезде в их исполнении. Два гола в большинстве, важные сэйвы вратаря, когда это было необходимо. Это хорошая формула для победы в гостях. 

Мы лучше всех в НХЛ играем на выезде – и в регулярке, и в плей-офф. Сейчас нам нужно выиграть один матч в гостях», – сказал главный тренер техасцев. 

В текущем плей-офф «Даллас» выиграл 6 из 8 матчей на выезде. Шестой матч серии пройдет в Эдмонтоне 2 июня (начало по московскому времени – 3 июня в 03:00). 

4 комментария
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И про себя добавил: а там седьмой, фигня 👌
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Ну да, а седьмые матчи Дебур любит) Вот только нынешняя игра оптимизма не внушает. Но в НХЛ предсказывать дело тухлое, поглядим)
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Только вот нефть тоже ох**но играет дома...) 3 поражения в 8 ирах
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Ответ drugoon
И про себя добавил: а там седьмой, фигня 👌
как говорил великий философ мудрец. и просто замечательный мишка -Винни Пух-все фигня кроме пчел. а потом почесав затылок добавлял. но скажу вам по секрету. пчелы это тоже фигня😁
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