Форвард «Агидели» Маркова вошла в список игроков, доступных для 2-го в истории драфта PWHL

Форвард «Агидели» Илона Маркова может быть выбрана на драфте PWHL.

Россиянка вошла в определенный лигой список из 167 игроков, доступных для процедуры.

В минувшем сезоне 22-летняя набрала 40 (14+26) очков в 42 играх в хоккейной лиге. В 7 играх плей-офф добавила 10 (5+5) баллов.

Драфт PWHL пройдет 10 июня в Миннесоте и станет 2-м в истории новой профессиональной североамериканской женской лиги. В прошлом году в предварительном списке россиянок не было.

В первом сезоне лиги приняли участие 6 команд – «Торонто», «Монреаль», «Оттава», «Нью-Йорк», «Бостон» и «Миннесота». На драфте они выберут 42 игроков в 7 раундах.