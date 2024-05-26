Форвард «Агидели» Маркова вошла в список игроков, доступных для 2-го в истории драфта PWHL

Теги женский хоккей Агидель Женская хоккейная лига Илона Маркова PWHL Хоккей

Форвард «Агидели» Илона Маркова может быть выбрана на драфте PWHL.

Россиянка вошла в определенный лигой список из 167 игроков, доступных для процедуры. 

В минувшем сезоне 22-летняя Маркова набрала 40 (14+26) очков в 42 играх в Женской хоккейной лиге. В 7 играх плей-офф добавила 10 (5+5) баллов. 

Драфт PWHL пройдет 10 июня в Миннесоте и станет 2-м в истории новой профессиональной североамериканской женской лиги. В прошлом году в предварительном списке россиянок не было. 

В первом сезоне лиги приняли участие 6 команд – «Торонто», «Монреаль», «Оттава», «Нью-Йорк», «Бостон» и «Миннесота». На драфте они выберут 42 игроков в 7 раундах. 

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