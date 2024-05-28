Ротенберг опубликовал фото с переходящим в СКА Андроновым: «Вперед, Россия!»

Роман Ротенберг выложил фотографию с Сергеем Андроновым.

34-летний нападающий близок к переходу в СКА.

Агент хоккеиста ранее заявил о договоренности с петербургским клубом. Сообщалось, что договор подпишут на два года.

«Вперед, Россия!» – подписал главный тренер СКА фотографию с хоккеистом.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга