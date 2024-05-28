Ротенберг опубликовал фото с переходящим в СКА Андроновым: «Вперед, Россия!»
Роман Ротенберг выложил фотографию с Сергеем Андроновым.
34-летний нападающий близок к переходу в СКА.
Агент хоккеиста ранее заявил о договоренности с петербургским клубом. Сообщалось, что договор подпишут на два года.
«Вперед, Россия!» – подписал главный тренер СКА фотографию с хоккеистом.
Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга
Ленина бюст, голубями обосранный, смотрит на нас, как на Буржуазию
Мерно колёса по рельсам стучат, тамбур воняет мочою и ганжей
Нам повторяли «Россия вперёд», но что впереди непонятно всё так же»
Значит Роман Борисович со своими задачами справляется.
Путину в папках же приносят информацию про "потерь нет, уничтожено 999999999 неонацистов", в тех же папках про рейтинг 300 млн зрителей принесут.