Ротенберг опубликовал фото с переходящим в СКА Андроновым: «Вперед, Россия!»

Теги СКА Сергей Андронов фото КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг выложил фотографию с Сергеем Андроновым.

34-летний нападающий близок к переходу в СКА.

Агент хоккеиста ранее заявил о договоренности с петербургским клубом. Сообщалось, что договор подпишут на два года.

«Вперед, Россия!» – подписал главный тренер СКА фотографию с хоккеистом.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

20 комментариев
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Молодой и перспективный, к тому же воспитанник системы ска
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Андронов слева?
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«Нам сообщают что всё замечательно и это похоже на шизофазию
Ленина бюст, голубями обосранный, смотрит на нас, как на Буржуазию
Мерно колёса по рельсам стучат, тамбур воняет мочою и ганжей
Нам повторяли «Россия вперёд», но что впереди непонятно всё так же»
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Ответ Мечел70
Молодой и перспективный, к тому же воспитанник системы ска
А рядом с ним Андронов!
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он в ска перебежал.а причём Россия
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Вы смеётесь, а у матча Россия-25 - Казахстан рейтинг как у Россия-Испания на ЧМ-2018.
Значит Роман Борисович со своими задачами справляется.
Путину в папках же приносят информацию про "потерь нет, уничтожено 999999999 неонацистов", в тех же папках про рейтинг 300 млн зрителей принесут.
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Надоело уже видеть эту еврейскую морду
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Совсем тронулся умом
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Пап, а это правда что в КХЛ существует потолок зарплат!?Нет сынок,это фантастика!!!
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В который раз Ромашка подтверждает, тот факт что он ребёнок без простого детства, который сейчас воспоняет эти пробелы
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Оделся нормально в хоккеиста, а на скотче для щитков сэкономил 😂
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Ответ fomin
Оделся нормально в хоккеиста, а на скотче для щитков сэкономил 😂
откуда у Ромы такие деньги, скотч же подорожал
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Кадры решают все. Товарища Миллера нельзя подвести!
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Не совсем понятно, кто из них хоккеист)
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Сколько уже народа в команде?
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андронов тот что в красном ???
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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
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СКА обречён на провал!
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Совет директоров в СКА был?
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Как думаете они им квартирами в питере доплачивают или хот догами?))
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