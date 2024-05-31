Сергеев о перекрестном плей-офф: «Не понравилось. И не из-за того, что СКА проиграл «Автомобилисту». Запад должен играть с Западом, Восток – с Востоком»

Артем Сергеев поделился мнением о перекрестном плей-офф в КХЛ.

В минувшем сезоне 31-летний защитник выступал за СКА. Его команда уступила во втором раунде Кубка Гагарина «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии.

«Честно говоря, мне не понравилось. И это не из-за того, что во втором раунде мы проиграли команде с Востока. Просто я считаю, что Запад должен продолжать играть с Западом, а Восток – с Востоком. Как было, так и должно продолжаться.

О чем вы говорите и чего все боялись – армейского финала в Западной конференции – в этом году все равно бы не получилось. Если рассуждать логически, то ЦСКА вылетел в первом раунде от «Локомотива», то есть их бы уже в финале не было. В свою очередь, мы прошли первый раунд и проиграли во втором, то есть никак бы эта серия не сложилась.

Не устали ли мы сами от армейского дерби в плей-офф КХЛ? Считаю, что, наоборот, это стало классикой КХЛ.

Тем более когда одна команда выигрывает, а вторая не может, то это добавляет перчинки. Становится больше задора, потому что одни хотят сохранить статус, а вторые хотят переломить ситуацию. Но перекрестный плей-офф эту тенденцию остановил.

Не знаю, сколько он еще продержится, но я остаюсь сторонником плей-офф внутри конференций», – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.