Сергеев об уходе из СКА: «Кубок Гагарина закончился неудовлетворительно. Ротенберг объяснил, что совет директоров требует кардинальных изменений»
Артем Сергеев высказался касательно расторжения контракта со СКА.
Ранее защитник перешел в «Динамо».
– Как произошло расставание со СКА, где ваш контракт должен был действовать еще два сезона? Как все выглядело с вашей стороны?
– На самом деле, тут особо и нечего рассказывать. Кубок Гагарина закончился для команды неудовлетворительно. Поступил звонок от Романа Борисовича [Ротенберга]. Он объяснил, что совет директоров требует кардинальных перемен и изменений в команде.
– Почти ровно год назад Игорь Ожиганов в своем интервью мне рассказывал, что за несколько месяцев уже чувствовал, к чему все идет. А у вас было предчувствие, что придется покинуть Санкт-Петербург, или все стало шоком?
– Не могу сказать, что стало шоком. Просто был готов, видя, как складываются контрактные истории других ребят. Понимал, что есть риск, что это возможно, – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.
Еще один повод не идти в Ска в возрасте до 30 лет и не гробить свою карьеру.
А захотят ли ветераны с хорошими, долгосрочными контрактами рвать жопу за кубок, которые у них уже есть неоднократно, конечно же вопрос
по прощаться....
Вот это ДА...