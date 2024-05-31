Сергеев об уходе из СКА: «Кубок Гагарина закончился неудовлетворительно. Ротенберг объяснил, что совет директоров требует кардинальных изменений»

Теги СКА КХЛ Динамо Артем Сергеев Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Артем Сергеев высказался касательно расторжения контракта со СКА.

Ранее защитник перешел в «Динамо».

– Как произошло расставание со СКА, где ваш контракт должен был действовать еще два сезона? Как все выглядело с вашей стороны?

– На самом деле, тут особо и нечего рассказывать. Кубок Гагарина закончился для команды неудовлетворительно. Поступил звонок от Романа Борисовича [Ротенберга]. Он объяснил, что совет директоров требует кардинальных перемен и изменений в команде.

– Почти ровно год назад Игорь Ожиганов в своем интервью мне рассказывал, что за несколько месяцев уже чувствовал, к чему все идет. А у вас было предчувствие, что придется покинуть Санкт-Петербург, или все стало шоком?

– Не могу сказать, что стало шоком. Просто был готов, видя, как складываются контрактные истории других ребят. Понимал, что есть риск, что это возможно, – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.

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8 комментариев
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После поражения, Ротенберг заявил, что обновление будет точечным...
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Ну хоть игроки понимают, что в Ска в любой момент могут стать не нужными.
Еще один повод не идти в Ска в возрасте до 30 лет и не гробить свою карьеру.
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У СКА каждый год кардинальные изменения. Думаю, в ближайшие годы ничего не изменится. Обложались с молодыми, теперь потянуло на ветеранов. Потом опять вернутся к молодым.

А захотят ли ветераны с хорошими, долгосрочными контрактами рвать жопу за кубок, которые у них уже есть неоднократно, конечно же вопрос
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Ответ Ротенберг
После поражения, Ротенберг заявил, что обновление будет точечным...
И 30-точечно обновил весь состав )
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Совету директоров нужно с Ротенбергом
по прощаться....
Вот это ДА...
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В любом другом клубе тренеру давно бы дали пинка под зад.Но у Ромки виноваты все кроме него.
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Эх Сергеев, Сергеев... Зачем ты развалил СКА? Всё из-за тебя, нехороший ты человек.
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Кардинальные изменения это увольнение главного тренера, всё остальное мышиная возня
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