Сергеев об уходе из СКА: «Кубок Гагарина закончился неудовлетворительно. Ротенберг объяснил, что совет директоров требует кардинальных изменений»

Артем Сергеев высказался касательно расторжения контракта со СКА.

Ранее защитник перешел в «Динамо».

– Как произошло расставание со , где ваш контракт должен был действовать еще два сезона? Как все выглядело с вашей стороны?

– На самом деле, тут особо и нечего рассказывать. Кубок Гагарина закончился для команды неудовлетворительно. Поступил звонок от Романа Борисовича [ ]. Он объяснил, что совет директоров требует кардинальных перемен и изменений в команде.

– Почти ровно год назад Игорь Ожиганов в своем интервью мне рассказывал, что за несколько месяцев уже чувствовал, к чему все идет. А у вас было предчувствие, что придется покинуть Санкт-Петербург, или все стало шоком?

– Не могу сказать, что стало шоком. Просто был готов, видя, как складываются контрактные истории других ребят. Понимал, что есть риск, что это возможно, – сказал защитник « » .