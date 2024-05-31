Сергеев об игре за «Динамо»: «Это ответственность. Главные воспоминания от школы – Петровский парк. Старая арена, где сетка была вместо стекол. После тренировок у метро играли в хоккей на роликах»

Теги КХЛ Динамо Артем Сергеев детский хоккей Чемпионат.com Хоккей

Артем Сергеев рассказал, что для него значит играть за «Динамо».

Защитник является воспитанником хоккейной школы клуба. Ранее Сергеев перешел в «Динамо» из СКА.

«В первую очередь для меня это ответственность. Главные воспоминания от СДЮШОР – это Петровский парк. Наша старая арена, где в первое время еще сетка была вместо стекол (улыбается).

Помню, как после ледовых тренировок у метро между вестибюлей играли в хоккей на роликах. Помню, как ходили на игры основной команды в Лужники, а у меня была мечта сыграть в Суперлиге, которая в те времена еще существовала», – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.

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