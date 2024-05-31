Сергеев об игре за «Динамо»: «Это ответственность. Главные воспоминания от школы – Петровский парк. Старая арена, где сетка была вместо стекол. После тренировок у метро играли в хоккей на роликах»

Артем Сергеев рассказал, что для него значит играть за «Динамо».

Защитник является воспитанником хоккейной школы клуба. Ранее Сергеев перешел в «Динамо» из СКА.

«В первую очередь для меня это ответственность. Главные воспоминания от СДЮШОР – это Петровский парк. Наша старая арена, где в первое время еще сетка была вместо стекол (улыбается).

Помню, как после ледовых тренировок у метро между вестибюлей играли в хоккей на роликах. Помню, как ходили на игры основной команды в Лужники, а у меня была мечта сыграть в Суперлиге, которая в те времена еще существовала», – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.