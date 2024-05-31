Артем Сергеев: «Показатель полезности – важная цифра для меня. Хиты – нет. Силовые приемы в КХЛ очень странно засчитываются»

Теги КХЛ Динамо Артем Сергеев Чемпионат.com Хоккей

Артем Сергеев рассказал, какую статистику считает важной.

«Показатель полезности для меня – важная цифра. Хиты – нет.

Силовые приемы в нашей лиге очень странно засчитываются. Если не ошибаюсь, то заведено так, что силовой прием засчитывается только в том случае, если после его выполнения ты сам или твой партнер подобрал шайбу.

Допустим, в той же НХЛ все по-другому – там засчитывается любой проведенный силовой прием. Поэтому у нас и статистика хитов получается совсем иной», – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.

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