Сергеев о поражении СКА в плей-офф: «Автомобилист» оказался более структурирован. Не думаю, что средний возраст их команды превышал наш»
Артем Сергеев высказался о причинах поражения СКА в плей-офф КХЛ.
СКА уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.
«В ходе серии с «Автомобилистом» понял, что соперник оказался более структурирован, чем мы.
Не думаю, что средний возраст их команды значительно превышал наш, но они выглядели более накатанной командой.
И вдобавок к этому от них чувствовалась сплоченность», – сказал бывший защитник СКА Артем Сергеев, перешедший в «Динамо».
он и понял, надо валить из этой "менее структурированной системы"
Дальше думайте сами 😉......