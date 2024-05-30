Сергеев о поражении СКА в плей-офф: «Автомобилист» оказался более структурирован. Не думаю, что средний возраст их команды превышал наш»

Артем Сергеев высказался о причинах поражения СКА в плей-офф КХЛ.

СКА уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

«В ходе серии с « » понял, что соперник оказался более структурирован, чем мы.

Не думаю, что средний возраст их команды значительно превышал наш, но они выглядели более накатанной командой.

И вдобавок к этому от них чувствовалась сплоченность», – сказал бывший защитник СКА Артем Сергеев, перешедший в « ».