Сергеев о поражении СКА в плей-офф: «Автомобилист» оказался более структурирован. Не думаю, что средний возраст их команды превышал наш»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Динамо Артем Сергеев Чемпионат.com Хоккей

Артем Сергеев высказался о причинах поражения СКА в плей-офф КХЛ.

СКА уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

«В ходе серии с «Автомобилистом» понял, что соперник оказался более структурирован, чем мы.

Не думаю, что средний возраст их команды значительно превышал наш, но они выглядели более накатанной командой.

И вдобавок к этому от них чувствовалась сплоченность», – сказал бывший защитник СКА Артем Сергеев, перешедший в «Динамо».

3 комментария
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Тренер в Автомобилисте точно был более структурирован
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В тот момент когда Ротан начал бегать по скамейке и пинать бутылки..
он и понял, надо валить из этой "менее структурированной системы"
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Тут всё просто у СКА Ромка, у Авто Заварухин .
Дальше думайте сами 😉......
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