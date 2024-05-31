ЦСКА выменял Рожкова у «Северстали» на 17-летнего Калинина и денежную компенсацию

Теги ЦСКА Северсталь переходы КХЛ МХЛ Красная Армия Никита Рожков Хоккей

ЦСКА выменял нападающего Никиту Рожкова у «Северстали».

Взамен клуб из Череповца получил форварда Тимофея Калинина и денежную компенсацию.

24-летний Никита Рожков провел 38 матчей в минувшем регулярном чемпионате за «Северсталь» и набрал 9 (5+4) очков. В его активе также 5 игр в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

17-летний Калинин провел три сезона в хоккейной школе ЦСКА, из которой выпустился в этом месяце. В сезоне-2023/24 он дебютировал в МХЛ, сыграв 2 матча за «Красную Армию».

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1 комментарий
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Есмантович прям взрывает трансферный рынок))
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