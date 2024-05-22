Александр Черных: «КХЛ надо снизить возраст, когда игроки становятся свободными агентами. Они будут перемещаться – «кровосмешение» сделает хоккей интереснее»

Теги Металлург Мг Северсталь КХЛ Андрей Разин Александр Черных Данил Аймурзин Тимофей Давыдов Хоккей

Александр Черных высказался о необходимости реформ в КХЛ.

На данный момент игрок может получить статус неограниченно свободного агента в 29 лет или в 28 лет при проведении 250 матчей в лиге.

«Чтобы было интереснее, надо понизить возраст, в котором игроки становятся неограниченно свободными агентами.

Хоккей будет интереснее, когда игроки будут перемешиваться и будет «кровосмешение». Всем нравится, когда что-то новое. Никому не хочется все время смотреть один и тот же фильм, даже супербестселлер.

Если команда привяжет всех игроков к себе, то болельщикам не совсем будет интересно смотреть на практически один и тот же состав. Пришли новые защитники или нападающие, произошел какой-то обмен – это ведь все классно.

Вот Андрей Разин сколько новых хоккеистов ввел, он импонирует своим видением. После этого ребят стали все узнавать, они стали востребованными. Разин это делать не боится, а многие – боятся. А как заиграл Данил Аймурзин после обмена в Череповец. Это же можно сказать про Тимофея Давыдова и других ребят.

Если хоккеисты будут играть не благодаря, а вопреки, то ничего хорошего не будет», – сказал агент Александр Черных.

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3 комментария
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Сомнительно, конечно. Раньше, когда игроки по много лет играли в одних клубах (раньше и тренеров так часто не меняли), была сыгранность, почти у каждой команды был свой узнаваемый стиль. Молодые игроки, приходя во взрослую команду, впитывали в себя всё это, росли вместе с командой. А сейчас всё играют +/- одинаково, по сути бей-беги. Понятно, что хоккей изменился, но что хорошего в том, что некоторые команды много лет вообще ни на что не претендуют, каждый сезон меняют больше половины команды, вышли в плей-офф и жизнь удалась. Вот вообще не понимаю мотивацию игроков тех же Нефтехимика или Амура(не в обиду их болельщикам), никакого развития много лет. Одна надежда - что потолок зарплат когда нибудь будет для всех одинаковый и толстосумы не будут выгребать всех мало мальски засветившихся игроков из команд, давая тем развиваться
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А мы, агенты, сможем еще больше заработать, - добавил Черных.
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