«Сочи» заключил контракт с Суворовым на год. Экс-форвард «Северстали» пропустил сезон-2023/24 из-за травмы
«Сочи» подписал однолетний контракт с Александром Суворовым.
Об этом сообщила пресс-служба КХЛ. 21-летний белорусский нападающий пропустил весь сезон-2023/24 из-за травмы.
В сезоне-2022/23 Фонбет чемпионата КХЛ Александр Суворов провел за «Северсталь» 47 игр в регулярке и набрал 24 (13+11) балла. В 6 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) очка.
Напомним, в завершившемся сезоне «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 68 играх.