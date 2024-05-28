«Сочи» заключил контракт с Суворовым на год. Экс-форвард «Северстали» пропустил сезон-2023/24 из-за травмы

Теги Северсталь переходы КХЛ Сочи Александр Суворов Хоккей

«Сочи» подписал однолетний контракт с Александром Суворовым.

Об этом сообщила пресс-служба КХЛ. 21-летний белорусский нападающий пропустил весь сезон-2023/24 из-за травмы. 

В сезоне-2022/23 Фонбет чемпионата КХЛ Александр Суворов провел за «Северсталь» 47 игр в регулярке и набрал 24 (13+11) балла. В 6 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) очка. 

Напомним, в завершившемся сезоне «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 68 играх.

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