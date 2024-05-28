«Сочи» заключил контракт с Суворовым на год. Экс-форвард «Северстали» пропустил сезон-2023/24 из-за травмы

«Сочи» подписал однолетний контракт с Александром Суворовым.

Об этом сообщила пресс-служба КХЛ. 21-летний белорусский нападающий пропустил весь сезон-2023/24 из-за травмы.

В сезоне-2022/23 Фонбет чемпионата КХЛ Александр Суворов провел за « » 47 игр в регулярке и набрал 24 (13+11) балла. В 6 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) очка.

Напомним, в завершившемся сезоне « » не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата . Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 68 играх.