Разин о сезоне «Металлурга»: «Всегда приятно выигрывать, особенно последний матч. Были тяжелые моменты, расставания. Все, что сделали, оказалось правильным»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин подвел итоги сезона-2023/24 для «Металлурга».

Клуб выиграл Кубок Гагарина-2024.

«Хороший сезон. Всегда приятно выигрывать, особенно последний матч. Были тяжелые моменты, были тяжелые расставания.

Все, что сделали, оказалось правильным. Поэтому в конце сезона положительные эмоции. Если бы мы что-то сделали по-другому, то все бы пошло по-другому», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.  

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3 комментария
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Андрей малодчик сделал максимум с командой....Молодёж заиграла здорово.
И парни из Северстали пришлись ко двору...
Респект и уважение!!!!!
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Отдал касячного Дронова в Трактор, убрал в финале касячного Яковлева, ограничил время мягкому Карпову, сделал ставку на молодого Набокова и молодых лидеров и выиграл Кубок Гагарина. Да все правильно сделал)
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Не без доли везения. Но Разин не испугался выйти на Амур в первом раунде. В отличии от другого клуба на востоке. Который практически каждую концовку регулярки проводит так, чтобы попасть специально на кого-то 😂 Так что все заслуженно
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