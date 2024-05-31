Разин о сезоне «Металлурга»: «Всегда приятно выигрывать, особенно последний матч. Были тяжелые моменты, расставания. Все, что сделали, оказалось правильным»

Андрей Разин подвел итоги сезона-2023/24 для «Металлурга».

Клуб выиграл Кубок Гагарина-2024.

«Хороший сезон. Всегда приятно выигрывать, особенно последний матч. Были тяжелые моменты, были тяжелые расставания.

Все, что сделали, оказалось правильным. Поэтому в конце сезона положительные эмоции. Если бы мы что-то сделали по-другому, то все бы пошло по-другому», – сказал главный тренер « » .