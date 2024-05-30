Директор «Металлурга» подтвердил желание обменять Карпова. По ходу сезона форварда продлили на 2 сезона и 60 млн рублей в год

Теги Металлург Мг возможные переходы Сергей Гомоляко КХЛ Максим Карпов Матч ТВ Хоккей

«Металлург» рассматривает варианты обмена Максима Карпова.

Контракт форварда и клуба рассчитан до 2026 года.

При этом уральцы продлили соглашение с форвардом в ходе минувшего сезона – на два сезона с зарплатой 60 миллионов рублей в год.

– У нас есть желание расстаться с Максимом. Работаем над этим вопросом.

– Есть конкретные предложения?

– Есть. Но пока они не устраивают, – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

В прошлом сезоне Максим Карпов набрал 41 (12+29) балл при полезности «плюс 15» в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф – 4 (0+4) очка при полезности «минус 11» в 21 игре.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кому он нужен с таким контрактом?!
+2
0
+2
Оставьте пешехода себе
+1
-1
0
Драфт отказов и Амур
0
0
0
Ответ Darkhan Darkhan
Драфт отказов и Амур
Так он и там не нужен.
Там уже как минимум 5 нападающих сильнее Карпова.
0
0
0
Ответ Caniball
Так он и там не нужен. Там уже как минимум 5 нападающих сильнее Карпова.
Кто назовите пожалуйста.....
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий