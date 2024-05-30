Директор «Металлурга» подтвердил желание обменять Карпова. По ходу сезона форварда продлили на 2 сезона и 60 млн рублей в год

«Металлург» рассматривает варианты обмена Максима Карпова.

Контракт форварда и клуба рассчитан до 2026 года.

При этом уральцы продлили соглашение с форвардом в ходе минувшего сезона – на два сезона с зарплатой 60 миллионов рублей в год.

– У нас есть желание расстаться с Максимом. Работаем над этим вопросом.

– Есть конкретные предложения?

– Есть. Но пока они не устраивают, – сказал спортивный директор « » .

В прошлом сезоне набрал 41 (12+29) балл при полезности «плюс 15» в 61 матче Фонбет чемпионата .

В плей-офф – 4 (0+4) очка при полезности «минус 11» в 21 игре.