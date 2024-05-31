Коньков о Ткачеве: «5 лет – серьезный контракт для России. У нас только СКА дает договоры на 4 сезона. И то, по прошествии года ситуация меняется. Посмотрим, как это реализует «Авангард»

Теги Авангард СКА Сергей Коньков КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Сергей Коньков высказался о 5-летнем контракте «Авангарда» с Владимиром Ткачевым.

«Пятилетний контракт – это серьезный контракт для России. У нас только СКА дает ребятам договоры на четыре года. И то, по прошествии одного года ситуация меняется. Посмотрим, как это реализует «Авангард».

Владимир – хороший актив для клуба, а «Авангард» для Ткачева – хороший вариант продолжения карьеры. Тот хоккей, который показывает нападающий, дает ему право называться одним из сильнейших игроков в нашей лиге», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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4 комментария
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Он про Голышева забыл, тоже пять лет накинули
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У нас контракты ничего не значат. Если что, договорятся о расторжении по обоюдному согласию.
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а как же Сергей Толчинский?
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