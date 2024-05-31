Коньков о Ткачеве: «5 лет – серьезный контракт для России. У нас только СКА дает договоры на 4 сезона. И то, по прошествии года ситуация меняется. Посмотрим, как это реализует «Авангард»

Сергей Коньков высказался о 5-летнем контракте «Авангарда» с Владимиром Ткачевым.

«Пятилетний контракт – это серьезный контракт для России. У нас только дает ребятам договоры на четыре года. И то, по прошествии одного года ситуация меняется. Посмотрим, как это реализует « ».

– хороший актив для клуба, а «Авангард» для Ткачева – хороший вариант продолжения карьеры. Тот хоккей, который показывает нападающий, дает ему право называться одним из сильнейших игроков в нашей лиге», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.