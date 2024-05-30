Агент Ткачева о 5-летнем контракте с «Авангардом»: «Интерес от клубов НХЛ присутствовал, но конкретного предложения не было. О шантаже Омска с нашей стороны речь не шла» 

Агент Владимира Ткачева высказался о его новом контракте с «Авангардом».

Сообщалось, что форвард получит минимум 600 млн рублей за 5 лет без учета бонусной части.

«Интерес со стороны клубов НХЛ к Ткачеву присутствовал, но на текущий момент конкретного предложения на руках у меня не было. В данной ситуации о каком-либо шантаже « » с нашей стороны речь не шла. Это может подтвердить руководство клуба – и Герман Чистяков, и Антон Курьянов.

Они знали, что Ткачев склоняется к варианту с отъездом в , и сделали все от них зависящее, чтобы сохранить в Омске. «Авангард» заверил, что приложит максимум усилий для завоевания Кубка Гагарина.

У Ткачева этого титула в карьере еще нет. Для него такой вызов — отличная мотивация на ближайшее время. Омск — родной для Володи город, и он хочет сделать все, чтобы выиграть чемпионство именно с «Авангардом», — сказал .