Агент Ткачева о 5-летнем контракте с «Авангардом»: «Интерес от клубов НХЛ присутствовал, но конкретного предложения не было. О шантаже Омска с нашей стороны речь не шла» 

Теги Авангард Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Агент Владимира Ткачева высказался о его новом контракте с «Авангардом».

Сообщалось, что форвард получит минимум 600 млн рублей за 5 лет без учета бонусной части.

«Интерес со стороны клубов НХЛ к Ткачеву присутствовал, но на текущий момент конкретного предложения на руках у меня не было. В данной ситуации о каком-либо шантаже «Авангарда» с нашей стороны речь не шла. Это может подтвердить руководство клуба – и Герман Чистяков, и Антон Курьянов.

Они знали, что Ткачев склоняется к варианту с отъездом в НХЛ, и сделали все от них зависящее, чтобы сохранить Владимира в Омске. «Авангард» заверил, что приложит максимум усилий для завоевания Кубка Гагарина. 

У Ткачева этого титула в карьере еще нет. Для него такой вызов — отличная мотивация на ближайшее время. Омск — родной для Володи город, и он хочет сделать все, чтобы выиграть чемпионство именно с «Авангардом», — сказал Шуми Бабаев.

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2 комментария
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Шантаж чистой воды, «цыганский развод»
Ткач конечно хороший нап, но переплатили …
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