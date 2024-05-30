Давыдов о Гусеве и «Динамо»: «Было бы здорово, если бы сработали так же красиво, как «Авангард» с Ткачевым. Вокруг Никиты строится вся команда» 

Виталий Давыдов ожидает, что «Динамо» подпишет новый контракт с Никитой Гусевым.

– Гусев – это сейчас самое главное. Было бы здорово, если бы удалось сработать так же красиво, как накануне « », который продлил на пять лет контракт с лидером своего нападения . Тут параллель напрашивается не только из-за их стиля игры, но и потому, что Ткачев – омский, а Гусев – московский, так что где родился, там и пригодился.

Гусев в прошедшем сезоне мне очень понравился, он нашел себя именно в « ». Это был игрок номер один и нашего клуба, и всей лиги. Вокруг него строится вся команда.

- Говорят, Ткачев посматривал в сторону НХЛ, до сих пор посматривает туда и Гусев. Это проблема?

– Ребята, я сомневаюсь, что в НХЛ к этим игрокам есть большой интерес. Во-первых, оба уже немолодые. Во-вторых, НХЛ – такая лига, которая дает только один шанс. Это у нас всегда много попыток – раз вернулся, два, три, десять, а за океаном все просто и жестко.

- В чем для вас красота истории Ткачева?

– Если у тебя есть местный воспитанник и одновременно стержневой игрок на пять лет, ты можешь спокойно выстраивать всю команду. В обороне, которая мне как защитнику ближе, у Омска имеется такой столп, как Шарипзянов, теперь в атаке все можно цементировать вокруг Ткачева.

Так что «Авангард» делает на Востоке серьезную заявку на всю пятилетку. В наше время нестабильности это красиво.

- Хотели бы, чтобы и подписали в «Динамо» на пятилетку?

– В «Авангарде» – Курьянов, но у нас тоже молодые и хваткие менеджеры. Они разберутся в том, какой срок правильный для клуба. Гусев постарше Ткачева, поэтому предположу, что сроки контракта будут немного другими.

Для меня, честно говоря, самое главное, чтобы Гусев вовремя прибыл на сбор к Кудашову. Прошлый сезон показал, что если Никита проходит подготовку с командой от и до, он отлично себя чувствует на протяжении всего сезона. Но этого не было, когда он начинал подготовку в былые годы где-то между НХЛ и , – сказал трехкратный олимпийский чемпион.