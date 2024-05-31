Андрей Коваленко о сыне: «Николай провел в плей-офф НХЛ два матча, это бесценный опыт. В сентябре его ждут в тренировочном лагере «Колорадо», надо брать место в основе»

Теги Торпедо Кубок Стэнли Колорадо Андрей Коваленко НХЛ КХЛ Николай Коваленко Хоккей

Андрей Коваленко высказался об игре Николая Коваленко в НХЛ за «Колорадо».

– «Колорадо» на прошлой неделе завершил сезон НХЛ, уступив дорогу в финал Запада «Далласу». Форвард «Эвеланш» Николай Коваленко огорчен?

– Да, сезон для Николая завершен, хотя все матчи против «Далласа» получились равными, «Колорадо» в каких-то моментах сам давал фору сопернику. Николай провел в плей-офф НХЛ два матча, это бесценный опыт. Но намерен играть больше, на постоянной основе.

Именно об этом был заключительный разговор с главным тренером и генеральным менеджером «Колорадо». Они отметили какие-то позитивные моменты в игре сына, подсказали, над чем дальше работать. В сентябре его ждут в тренировочном лагере «Колорадо», надо брать место в основе.

– Как оцените сезон Николая?

– Оценю одним словом – плотный. К сожалению, те надежды, которые все связывали с «Торпедо», не оправдались. Команда могла брать первые два матча плей-офф в Санкт-Петербурге, но что-то упустила и где-то надломилась.

И у Николая, и у всей нижегородской команды сезон получился немного скомканным. Весенняя поездка в Северную Америку была своевременной, игры АХЛ и НХЛ пошли только на пользу. Впереди решающий шаг, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

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1 комментарий
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Освободилось там одно местечко. Давай Коля успевай.
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