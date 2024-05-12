Эдуард Тимашев: «Не удивлюсь, если Коваленко станет первым моим воспитанником, завоевавшим Кубок Стэнли. Летал с ним на драфт, теперь жду Николая с трофеем»

Эдуард Тимашев высказался о форварде «Колорадо» Николае Коваленко.

– Коваленко в оборонительной системе «Локомотива» так и не раскрылся...

– Николая отличает не только талант, но и отцовский чемпионский характер. После Ярославля он пошел своей дорогой и пробился через «Ак Барс» и «Торпедо» на самый верх – в «Колорадо». Не удивлюсь, если в ближайшие недели Николай станет первым моим воспитанником, завоевавшим Кубок Стэнли.

В свое время вместе с Коваленко летал в НХЛ на его драфт. Теперь жду ответный прилет Николая – с трофеем (смеется), – сказал экс-тренер сборной России U17, системы «Локомотива», а ныне главный тренер клуба ЮМХЛ «Гранит».