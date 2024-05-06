Андрей Коваленко о дебюте сына в НХЛ: «Главный тренер «Колорадо» отметил его силовую борьбу. Николай адаптируется к лиге, играя в нижних звеньях – все идет по плану»
Андрей Коваленко высказался о дебюте Николая Коваленко в НХЛ за «Колорадо».
24-летний нападающий «Колорадо» дебютировал в НХЛ в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (5:1, 3-1).
– Николай Коваленко провел за «Колорадо» в серии с «Виннипегом» два победных матча – при среднем игровом времени около семи минут. Как оцените его дебют?
– Радует, что Николай идет по ступенькам, шаг за шагом. Провел несколько хороших сезонов в КХЛ, потом пару недель – в АХЛ, чего вполне достаточно, а теперь завоевал место в составе «Колорадо».
Пока и в «Эвеланш» все идет по плану. На данном этапе сын играет в нижних звеньях, адаптируется к лиге. Главный тренер команды поддерживает новичка, в частности отметил его умение вести силовую борьбу.
По своему опыту скажу, что на первых порах в НХЛ это очень важно – проявлять себя во всех аспектах игры, использовать свои минуты по максимуму. Силовой борьбы Николай никогда не сторонился и в КХЛ, сейчас эти качества пригодились в НХЛ, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.