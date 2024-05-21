Владимир Федосов: «Ларионов и «Торпедо» столкнулись с синдромом второгодника. У него всегда все демократично, но «железная рука» тоже нужна»

Владимир Федосов высказался о работе Игоря Ларионова на посту тренера «Торпедо».

– «Торпедо» в текущем межсезонье ждут перемены. Что вам подсказывает чутье: третий сезон под руководством может получиться успешным?

– Во-первых, команде надо найти замену ушедшим лидерам нападения – Николаю Коваленко и Алексею Кручинину.

Нужны опытные ребята. Одной молодежью не выиграешь ни , ни конференцию. Необходим сплав опыта и молодости.

У Ларионова был очень хороший первый сезон в команде, а затем Игорь Николаевич и « » столкнулись с синдромом второгодника и в сезоне-2023/24 показали результаты слабее. У Ларионова как у тренера всегда все демократично, но «железная рука» тоже нужна.

– Думаете, Ларионов может поменять подход к игрокам?

– Он очень умный человек. Должен сделать выводы после прошедшего сезона.

Повторюсь: без качественного усиления претендовать на высокие места будет сложно. Вопрос – где взять исполнителей? В следующем сезоне лимит на легионеров в КХЛ увеличат с трех до пяти хоккеистов. Возможно, получится взять кого-то из Северной Америки.

Беда в том, что и другие команды кого-нибудь оттуда привезут, – сказал бывший хоккеист «Торпедо» Владимир Федосов.