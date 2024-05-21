Владимир Федосов: «Ларионов и «Торпедо» столкнулись с синдромом второгодника. У него всегда все демократично, но «железная рука» тоже нужна»
Владимир Федосов высказался о работе Игоря Ларионова на посту тренера «Торпедо».
– «Торпедо» в текущем межсезонье ждут перемены. Что вам подсказывает чутье: третий сезон под руководством Игоря Ларионова может получиться успешным?
– Во-первых, команде надо найти замену ушедшим лидерам нападения – Николаю Коваленко и Алексею Кручинину.
Нужны опытные ребята. Одной молодежью не выиграешь ни Кубок Гагарина, ни конференцию. Необходим сплав опыта и молодости.
У Ларионова был очень хороший первый сезон в команде, а затем Игорь Николаевич и «Торпедо» столкнулись с синдромом второгодника и в сезоне-2023/24 показали результаты слабее. У Ларионова как у тренера всегда все демократично, но «железная рука» тоже нужна.
– Думаете, Ларионов может поменять подход к игрокам?
– Он очень умный человек. Должен сделать выводы после прошедшего сезона.
Повторюсь: без качественного усиления претендовать на высокие места будет сложно. Вопрос – где взять исполнителей? В следующем сезоне лимит на легионеров в КХЛ увеличат с трех до пяти хоккеистов. Возможно, получится взять кого-то из Северной Америки.
Беда в том, что и другие команды КХЛ кого-нибудь оттуда привезут, – сказал бывший хоккеист «Торпедо» Владимир Федосов.