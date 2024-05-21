Алексей Марченко: «У Овечкина феноменальные физические данные. Удивительный человек. Даже на тренировке он забивает практически с каждого броска»

Алексей Марченко поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

« » в первом раунде плей-офф НХЛ проиграл « » со счетом 0-4 в серии. Овечкин не отметился результативными действиями в розыгрыше Кубка Стэнли-2024.

– Ты поиграл в НХЛ. В этом плей-офф на первой же стадии вылетел «Вашингтон». Овечкин взял на себя вину. Этот поступок тебя удивляет?

– Нет, он лидер команды. Мне кажется, лидеры всегда берут на себя ответственность в тяжелые моменты. Взрослый человек по-взрослому поступил.

В плане игры, у «Рейнджерс», могу сказать, праймовая команда. Я думаю, любой команде против них тяжело было бы. «Вашингтону» трудно было что-то противопоставить им.

– «Вашингтон» после завоевания Кубка Стэнли не может пройти первый раунд – 5 поражений кряду. « », где ты играл, уже 8 лет не может попасть в плей-офф. В чем причина?

– По «Детройту» могу сказать, что там сейчас идет кардинальная смена состава. После моего ухода там играло очень много молодых ребят. Каждая команда проходит через это. Сейчас, например, « ». Нормальный цикл для команды .

Если там все пройдет нормально, с правильной подготовкой, они тоже будут претендовать на кубок. Много факторов должно совпасть: нужно дать лидерам вырасти, потом костяку помочь подписаниями. У «Вашингтона» тоже костяк не молодеет, но они все равно играют в плей-офф.

–Ты играл против Овечкина в НХЛ. В чем его феномен? Он такой зверь в свои 38 лет?

– Мне кажется, у него феноменальные физические данные. Удивительный человек, пропустил очень мало игр за всю свою карьеру.

Всегда здоровый, сильный, бросок, наверное, один из лучших в истории. Даже на тренировке он забивает практически с каждого броска, – сказал защитник «Ак Барса» Алексей Марченко.