Владимир Плющев: «На ЧМ арбитры наказывают только за грубость и хамство. А у нас матчи часто превращаются в мерлезонский балет. Канадцы нас закопают, когда вернемся»

Владимир Плющев высказался о судействе в России и на ЧМ по хоккею-2024.

– Какие тенденции показал нынешний чемпионат мира?

– Любой чемпионат мира – смотрины. Куда движется хоккей – европейский, мировой. Какие новшества можно увидеть в игре той или иной сборной.

Тенденции нынешнего первенства показывают, что увеличилось количество претендентов на высокие места. На постоянной основе в этот круг уже вошли и .

– Да, стали постоянно вмешиваться в борьбу за медали.

– В целом мировой хоккей стал намного жестче, интенсивнее. Готовы ли мы ему соответствовать? Думаю, на турнире в Чехии было что проанализировать – и тренерам, и хоккеистам, и судьям.

Многие специалисты, правда, говорят, что не смотрят чемпионат мира из-за того, что там нет России. Но это их проблемы, желание и выбор. Наверное, они думают, что им нечему учиться.

– Тренерам, которым нечему учиться, надо, наверное, заканчивать с хоккеем.

– показал, что европейцы развиваются в том же направлении, что и североамериканцы. Только у них выбор мастеров скромнее.

А мы играем совсем в другой хоккей. Во многом благодаря и судейскому корпусу. Ведь у нас матчи часто превращаются в мерлезонский балет. В то время как мировое первенство показало, что арбитры наказывают игроков только за грубость и хамство, а не за силовую борьбу.

Нам тоже надо определяться, что мы ходим видеть на площадке. Иначе, когда мы вернемся на международную арену, то канадцы нас просто закопают. А судьи будут говорить, что все происходит в рамках правил, – сказал бывший главный арбитр , экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев.