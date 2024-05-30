Владимир Плющев: «На ЧМ арбитры наказывают только за грубость и хамство. А у нас матчи часто превращаются в мерлезонский балет. Канадцы нас закопают, когда вернемся»

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Владимир Плющев высказался о судействе в России и на ЧМ по хоккею-2024.

 – Какие тенденции показал нынешний чемпионат мира?

– Любой чемпионат мира – смотрины. Куда движется хоккей – европейский, мировой. Какие новшества можно увидеть в игре той или иной сборной.

Тенденции нынешнего первенства показывают, что увеличилось количество претендентов на высокие места. На постоянной основе в этот круг уже вошли Швейцария и Германия.

– Да, стали постоянно вмешиваться в борьбу за медали.

– В целом мировой хоккей стал намного жестче, интенсивнее. Готовы ли мы ему соответствовать? Думаю, на турнире в Чехии было что проанализировать – и тренерам, и хоккеистам, и судьям.

Многие специалисты, правда, говорят, что не смотрят чемпионат мира из-за того, что там нет России. Но это их проблемы, желание и выбор. Наверное, они думают, что им нечему учиться.

– Тренерам, которым нечему учиться, надо, наверное, заканчивать с хоккеем.

Чемпионат показал, что европейцы развиваются в том же направлении, что и североамериканцы. Только у них выбор мастеров скромнее.

А мы играем совсем в другой хоккей. Во многом благодаря и судейскому корпусу. Ведь у нас матчи часто превращаются в мерлезонский балет. В то время как мировое первенство показало, что арбитры наказывают игроков только за грубость и хамство, а не за силовую борьбу.

Нам тоже надо определяться, что мы ходим видеть на площадке. Иначе, когда мы вернемся на международную арену, то канадцы нас просто закопают. А судьи будут говорить, что все происходит в рамках правил, – сказал бывший главный арбитр КХЛ, экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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7 комментариев
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У нас это "грязь", да. Но Питер славится любовью к балету.
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Но в СКА кому-то ресничку помяли, ветераны недовольны судейством, как на такое не реагировать
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Иногда Плющев говорит вполне адекватные вещи.
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Когда мы вернёмся мы и будем диктовать условия. А вернёмся мы с Романом Ротенбергом.
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Как закопают?Мы же сейчас все суперсерии выигрываем!
У нас уровень растёт со страшной силой.
Вы ошибаетесь.
Верим замечательному специалисту РР.
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А когда мы вернемся?
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Как много Плющева стало) Дед в ФХР метит? В кхл, то его точно не возьмут
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