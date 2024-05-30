Владимир Плющев: «У нас дефицит защитников, центров, крайних. Обсуждение проблем не происходит. Разговоры только о конспектах по работе «Красной машины». Надо снять розовые очки»

Владимир Плющев высказался о дефиците защитников и центрфорвардов в России.

– У нас не только дефицит защитников, но и центральных нападающих, крайних.

– Да, с центрами ситуация катастрофическая.

– Но пока у нас не происходит обсуждения проблем во внутреннем тренерском цехе. Идут разговоры только о конспектах по работе «Красной машины». Хотя давно надо снять эти розовые очки и не вспоминать только серию 1972 года.

Да, это наша великая история, но вообще-то 1972 и 2024 годы – совсем разные времена. Посчитайте, сколько у нас сейчас игроков в НХЛ и сколько у шведов, финнов, в каких звеньях выходят наши соперники. И тогда мы будем иметь не очень убедительный вид.

– Уступаем.

– Да, и по последним драфтовым делам в явно видно, что мы не поставляем игроков, за которыми бегали в свое время энхэловцы и вырывали друг у друга. У нас нет такого количества ярких молодых звезд.

– Согласен, если игрок « » попадет в первую тройку на нынешнем драфте, то это будет считаться большим успехом.

– Будет очень печально, когда мы встретимся лоб в лоб с соперником, который спокойно делает выводы и идет вперед, не заморочен какими-то лозунгами или прожектами.

Посмотрите по составам команд НХЛ. Защитники под два метра, нападающие не намного ниже. Летят так, что этих слонов просто не остановить! – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.