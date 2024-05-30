Владимир Плющев: «У нас дефицит защитников, центров, крайних. Обсуждение проблем не происходит. Разговоры только о конспектах по работе «Красной машины». Надо снять розовые очки»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев НХЛ Драфт НХЛ КХЛ МХЛ СКА-1946 Иван Демидов Хоккей

Владимир Плющев высказался о дефиците защитников и центрфорвардов в России.

– У нас не только дефицит защитников, но и центральных нападающих, крайних.

– Да, с центрами ситуация катастрофическая.

– Но пока у нас не происходит обсуждения проблем во внутреннем тренерском цехе. Идут разговоры только о конспектах по работе «Красной машины». Хотя давно надо снять эти розовые очки и не вспоминать только серию 1972 года.

Да, это наша великая история, но вообще-то 1972 и 2024 годы – совсем разные времена. Посчитайте, сколько у нас сейчас игроков в НХЛ и сколько у шведов, финнов, в каких звеньях выходят наши соперники. И тогда мы будем иметь не очень убедительный вид.

– Уступаем.

– Да, и по последним драфтовым делам в НХЛ явно видно, что мы не поставляем игроков, за которыми бегали в свое время энхэловцы и вырывали друг у друга. У нас нет такого количества ярких молодых звезд.

– Согласен, если игрок «СКА-1946» Иван Демидов попадет в первую тройку на нынешнем драфте, то это будет считаться большим успехом.

– Будет очень печально, когда мы встретимся лоб в лоб с соперником, который спокойно делает выводы и идет вперед, не заморочен какими-то лозунгами или прожектами.

Посмотрите по составам команд НХЛ. Защитники под два метра, нападающие не намного ниже. Летят так, что этих слонов просто не остановить! – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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16 комментариев
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Плющева скоро такими темпами иноагентом объявят, хотя говорит 100% по делу.
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Края есть, а вот с центрами и элитными защитниками беда.
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Че это с ним? СМС-ка из банка в этом месяце не пришла?
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Роману Борисовичу на заметку.
Хотя у него эти "розовые очки" уже прикипели к лицу давным давно ...
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Можно подумать, что у нас хоть в какой-то сфере проходит обсуждение проблем. Везде одни победы и достижения.
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Есть один молодой перспективный специалист со своей системы, по-моему он из Санкт-Петербурга, так вот он такое творит, а как говорит!
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красава, все по делу! когда уже эти розовые очки хоть приспустятся!? таланты есть безусловно, но они за счет своего таланта вылазят, а не по планомерной работе тренеров. селекции вытекающей из массовости нет от слова совсем!
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Ну хоть у кого-то нормальный и трезвый взгляд на положение вещей, а то лозунги "вот вернемся и всех порвем" от нынешнего тренерского штаба сборной уже утомили.
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Ответ SergFed71
Если вы Кучерова про@@@ли о чём говорить?
Что значит потеряли Кучерова? Типа он в КХЛ не заиграл? Ну так Плющев говорит про НХЛ, типа там наших мало. А в НХЛ, если я ничего не путаю, у Никиты всё более-менее складывается
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Ответ Stason91-91
Есть один молодой перспективный специалист со своей системы, по-моему он из Санкт-Петербурга, так вот он такое творит, а как говорит!
Он только и знает что рассказывает о системе, нет бы поделиться для всеобщей пользы. Подозреваю что она не существует.
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Розовые очки нельзя снять - они приклеены, снять можно только с верхней частью головы.
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Ответ Ilnar Ka
Плющева скоро такими темпами иноагентом объявят, хотя говорит 100% по делу.
Ну не всегда, но надо отдать должное. Регулярно говорит правильные вещи, так же как и дичь несет. У мужика есть своё мнение, по крайней мере. Не чьё-то.
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