Лев Крутохвостов: «Девятое место – это не то, где должна находиться «Сибирь». Все будет направлено на улучшение и с точки зрения спортивного результата, и по прочей деятельности»

Лев Крутохвостов высказался касательно будущего «Сибири».

«У меня нет привычки обсуждать позицию прежнего руководства. Девятое место – это не то, где должна находиться « ». Наверное, поэтому у руководства региона сложилось ощущение, что нужно что-то менять.

Условия созданы хорошие, мы хотим оставить, чтобы не уменьшалось количество болельщиков. Это точно планируем оставить, но хотим улучшить. Есть наработки в этом плане, проекты различные. Мы, наверное, еще недостаточно глубоко окунулись в вопросы. Погружаешься в те или иные болевые точки, ищешь решение проблем.

Все будет направлено на улучшение и с точки зрения спортивного результата, и по прочей деятельности. [Спортдиректор «Сибири»] Виктор Меркулов будет работать прежде всего на улучшение спортивного результата. Стиль клуба, продвижение бренда достаточно на высоком уровне. По многим направлениям, чтобы бренд стал более узнаваемым, более любимым не только в регионе, но и во всей стране», – сказал генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.