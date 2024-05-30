Фетисов о детском хоккее на Чукотке: «ФХР туда не смотрит, хотя это ее обязанность. Нужно тратить деньги туда, кто-то заиграет – хорошо, но главное, чтобы у мальчишек не было чувства, что они не нужны стране»

Вячеслав Фетисов высказался о детском хоккее на Чукотке.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли вместе с другими легендами отечественного хоккея посетили Чукотку в конце апреля.

«На Чукотке мы пошли к детям на мастер-класс, там было много разновозрастных детей. Ко мне подъезжает парень 11 лет и говорит: «Вячеслав Александрович, я так люблю хоккей, так мечтаю играть в клубе Континентальной хоккейной лиги, как мне попасть в молодежку?» Я отвечаю: «Тебе только 11 лет, надо стараться в каждой игре, тренировке и стараться попасть в молодежку».

И я поймал себя на мысли, что у него никаких шансов нет осуществить свою мечту. Они между собой играют в сезоне пять матчей, выезжать никуда не могут, так как для местного бюджета – это огромные деньги. Федерация хоккея России туда даже и не смотрит, хотя это ее прямая обязанность.

Наверное, нужно тратить деньги туда, чтобы компенсировать участие детей, которые живут в непростых условиях: в Арктической зоне, на Дальнем Востоке. Все понимают, что это одна из главных задач федераций по видам спорта – отслеживать эти моменты, вести учет ребят, которые тренируются, выезжать туда для того, чтобы понимать, какие у них условия, стандартизировать все то, что связано с подготовкой детей.

И туда нам нужно тратить средства, которые будут более эффективно работать. Если кто-то из тех мальчишек заиграет – это хорошо, но самое главное, чтобы у них не было чувства, что они не нужны стране.

Я еще когда работал сенатором в Приморском крае, то видел, что там та же система – если родители вовремя не увезут ребенка в европейскую часть России или на Урал, то шансов на занятие хоккеем нет.

Мне кажется, вот этим нужно заниматься очень серьезно, и это прямая обязанность федераций по видам спорта», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.