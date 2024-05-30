У Макдэвида 4 матча с 3+ ассистами в одном плей-офф – 2-е место в истории наряду с Драйзайтлем и Коффи. Рекорд у Гретцки – 5 игр

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Пол Коффи Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид сделал не менее 3 передач в 4 матчах в текущем плей-офф НХЛ.

Это второй показатель в истории Кубка Стэнли. Ранее это удалось его одноклубнику по «Эдмонтону» Леону Драйзайтлю (в 2022 году), Уэйну Гретцки (дважды – в 1988 и 1987 годах), Полу Коффи (1985) и Бобу Борну (1983).

Рекордсмен – Гретцки, который в розыгрыше плей-офф в 1985 году провел 5 игр с 3+ ассистами.

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3 комментария
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"Бегунок", у которого 100+ очков в плей-офф и будет 1000 очков в регулярках в 27 лет 😏😁
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Снова 1 по очкам, влияние на игру, создание моментов, Лидер. Почему 8 был в списке на коня зэй, забавно конечно)
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Ответ Рита Ктинидина
"Бегунок", у которого 100+ очков в плей-офф и будет 1000 очков в регулярках в 27 лет 😏😁
У попанов у которых он сдулся и "только с ла может "хотя ла 3 пл пропущенным были в сезоне (меньше всех). У пацанов шок и траур сегодня, дажк не вылезут)
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