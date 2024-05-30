Макдэвид набрал 0+3 в игре с «Далласом» и обогнал Драйзайтля в гонке бомбардиров плей-офф – 28 очков против 26

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Зак Хайман Хоккей

Коннор Макдэвид вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров Кубка Стэнли.

Форвард «Эдмонтона» сделал три голевые передачи в 4-м матче финальной серии Запада с «Далласом» (5:2, 2-2).

Теперь на его счету 28 (4+24) очков в 16 играх, и он вышел на первое место в списке, опередив одноклубника Леона Драйзайтля, который набрал 26 (10+16) баллов в 16 матчах.

В гонке снайперов также лидирует представитель «Ойлерс» – у Зака Хаймана 13 голов в 16 играх, вторым с 10 шайбами идет Драйзайтль.

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9 комментариев
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Так хочется увидеть Макди и Драйзи в финале Кубка Стэнли. Отличные хоккеисты, которые только украсят главную серию лиги!
+15
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+15
Оба потоптались на Лос-Анджелесе - 12 у Мака, 10 у Драйза. Потом Мак подтормозил: против Ванкувера у него 9 в 7, немец выдал 14 в 7 играх. Против Далласа опять включился капитан - 7 в 4, у Леона пока только 2 очка в серии.
+9
-1
+8
Ответ Евгений Иванов
Оба потоптались на Лос-Анджелесе - 12 у Мака, 10 у Драйза. Потом Мак подтормозил: против Ванкувера у него 9 в 7, немец выдал 14 в 7 играх. Против Далласа опять включился капитан - 7 в 4, у Леона пока только 2 очка в серии.
Если дожмут Даллас и выйдут в финал, то, видимо, оба побьют лучший результат за один плей-офф среди действующих игроков - Малкин (36).
+8
-1
+7
Блистательная игра, скорость Буре, мозги Ларионова, скоро будет кубковость Федорова.Прекрасно играл сегодня, еще бы реализацию поднять и унесут Даллас.
P.S. Пивасенина снова увезли к наркологу, а Давыдова с Калашникова аут)...)))))
+3
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+3
Ответ Мистер Кафель
Блистательная игра, скорость Буре, мозги Ларионова, скоро будет кубковость Федорова.Прекрасно играл сегодня, еще бы реализацию поднять и унесут Даллас. P.S. Пивасенина снова увезли к наркологу, а Давыдова с Калашникова аут)...)))))
Пивасинена с момента вылета Вашика не видно. Давыдов появляется только в самый удобный момент, когда МакДи меньше двух очков набрал и Эдмонтон проиграл.
Сейчас на ветке "заДалласСдетствуют" некий Майоров и вультекроу. Сейчас у них снова траур и они утешают друг друга пока что)))
+2
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+2
Ответ TalentHead
Если дожмут Даллас и выйдут в финал, то, видимо, оба побьют лучший результат за один плей-офф среди действующих игроков - Малкин (36).
Могут и за 40 набрать
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+1
Ответ Евгений Иванов
Оба потоптались на Лос-Анджелесе - 12 у Мака, 10 у Драйза. Потом Мак подтормозил: против Ванкувера у него 9 в 7, немец выдал 14 в 7 играх. Против Далласа опять включился капитан - 7 в 4, у Леона пока только 2 очка в серии.
Даже если отнять у обоих по половине очков против ЛА - все равно оба лучшие бомбардиры ПО. И Мак, и Драйз - клатчеры в КС уже не первый год. Лучших всегда более агрессивно закрывают и не все с этим давлением справляются (Петерссон например). А Мак с Драйзом и в регулярке, и в плей офф набирают одинаково, не проседая в кпд
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Ответ Фанат Ференцвароша
Даже если отнять у обоих по половине очков против ЛА - все равно оба лучшие бомбардиры ПО. И Мак, и Драйз - клатчеры в КС уже не первый год. Лучших всегда более агрессивно закрывают и не все с этим давлением справляются (Петерссон например). А Мак с Драйзом и в регулярке, и в плей офф набирают одинаково, не проседая в кпд
Прав кстати, Петерсон хороший игрок, но как легко его прикрыли и тут 26 и 28 очков у двух отцов. Кстати Пивасенин смешон, якобы Макдавид не дает раскрыться Драйзу, ага 10+26 , космическая связка....Сашка аналитег))))
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Ответ Фанат Ференцвароша
Пивасинена с момента вылета Вашика не видно. Давыдов появляется только в самый удобный момент, когда МакДи меньше двух очков набрал и Эдмонтон проиграл. Сейчас на ветке "заДалласСдетствуют" некий Майоров и вультекроу. Сейчас у них снова траур и они утешают друг друга пока что)))
Давыд конечно знатно зажег тем, что сравнил Кузнецова и Макдавида, увы водка Глазов привела к крушению надежд ижевчанина).
Макдавид просто божит, Ларионов с пропеллером, как игру читает, какая скорость мысли.
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