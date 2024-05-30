Макдэвид набрал 0+3 в игре с «Далласом» и обогнал Драйзайтля в гонке бомбардиров плей-офф – 28 очков против 26

вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров Кубка Стэнли.

Форвард « » сделал три голевые передачи в 4-м матче финальной серии Запада с «Далласом» (5:2, 2-2).

Теперь на его счету 28 (4+24) очков в 16 играх, и он вышел на первое место в списке, опередив одноклубника , который набрал 26 (10+16) баллов в 16 матчах.

В гонке снайперов также лидирует представитель «Ойлерс» – у 13 голов в 16 играх, вторым с 10 шайбами идет Драйзайтль.