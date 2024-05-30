Макдэвид набрал 0+3 в игре с «Далласом» и обогнал Драйзайтля в гонке бомбардиров плей-офф – 28 очков против 26
Коннор Макдэвид вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров Кубка Стэнли.
Форвард «Эдмонтона» сделал три голевые передачи в 4-м матче финальной серии Запада с «Далласом» (5:2, 2-2).
Теперь на его счету 28 (4+24) очков в 16 играх, и он вышел на первое место в списке, опередив одноклубника Леона Драйзайтля, который набрал 26 (10+16) баллов в 16 матчах.
В гонке снайперов также лидирует представитель «Ойлерс» – у Зака Хаймана 13 голов в 16 играх, вторым с 10 шайбами идет Драйзайтль.
P.S. Пивасенина снова увезли к наркологу, а Давыдова с Калашникова аут)...)))))
Сейчас на ветке "заДалласСдетствуют" некий Майоров и вультекроу. Сейчас у них снова траур и они утешают друг друга пока что)))
Макдавид просто божит, Ларионов с пропеллером, как игру читает, какая скорость мысли.