Мичков о плохих отношениях с Ротенбергом: «У нас отличные отношения! Он дает много ценных советов. Видимо, кто‑то в Америке решил, что оттуда лучше видно»
Матвей Мичков ответил на вопрос о взаимоотношениях с Романом Ротенбергом.
Ранее появилась информация, что 19-летний форвард может перейти в «Филадельфию». Действующий контракт игрока со СКА рассчитан еще на два года.
– В Северной Америке пишут, что вы можете покинуть СКА и уехать в «Филадельфию» из‑за плохих отношений с Романом Ротенбергом. Так ли это?
– Не знаю, откуда берутся такие слухи.
Видимо, кто‑то в Америке решил, что оттуда лучше все видно и слышно, но это не так. У нас с Романом Борисовичем отличные отношения!
Мы постоянно на связи, разговариваем, он дает много дельных и ценных советов – у нас полное взаимопонимание и с клубом, и с ним лично, что я очень ценю.
– Сейчас в интернете гуляет множество слухов о том, где вы продолжите карьеру. Как на них реагируете?
– Не обращаю внимания. Мое дело – быть готовым на 100% и показывать свой лучший хоккей в любой ситуации.
Стараюсь не отвлекаться на чтение новостей. Это только мешает полноценно готовиться к сезону, – сказал нападающий СКА Матвей Мичков.