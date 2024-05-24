Мичков о плохих отношениях с Ротенбергом: «У нас отличные отношения! Он дает много ценных советов. Видимо, кто‑то в Америке решил, что оттуда лучше видно»

Теги СКА Филадельфия НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков ответил на вопрос о взаимоотношениях с Романом Ротенбергом.

Ранее появилась информация, что 19-летний форвард может перейти в «Филадельфию». Действующий контракт игрока со СКА рассчитан еще на два года.

– В Северной Америке пишут, что вы можете покинуть СКА и уехать в «Филадельфию» из‑за плохих отношений с Романом Ротенбергом. Так ли это?

– Не знаю, откуда берутся такие слухи.

Видимо, кто‑то в Америке решил, что оттуда лучше все видно и слышно, но это не так. У нас с Романом Борисовичем отличные отношения!

Мы постоянно на связи, разговариваем, он дает много дельных и ценных советов – у нас полное взаимопонимание и с клубом, и с ним лично, что я очень ценю.

– Сейчас в интернете гуляет множество слухов о том, где вы продолжите карьеру. Как на них реагируете?

– Не обращаю внимания. Мое дело – быть готовым на 100% и показывать свой лучший хоккей в любой ситуации.

Стараюсь не отвлекаться на чтение новостей. Это только мешает полноценно готовиться к сезону, – сказал нападающий СКА Матвей Мичков.

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