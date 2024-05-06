Кэссиди сообщил, что 9 игроков «Вегаса» перенесли операции по ходу сезона: «Это сказалось на нашей игре»

Тренер «Вегаса» сказал, что 9 игроков команды перенесли операции по ходу сезона.

Действующий обладатель Кубка Стэнли завершил выступление в плей-офф в первом раунде, проиграв « » (3-4, 1:2 в седьмом матче).

«В составе 23 человека, и это коснулось девяти из них. У двоих были операции, касавшиеся внутренних органов. Никогда не знаешь, что из этого выйдет.

Я отдаю должное нашим ребятам. Но это было неприятным моментом. Они вернулись, и мы были здоровы перед плей-офф – в этом заключался позитив. С другой стороны, пришлось в спешке перекраивать сочетания, и моя работа в этой части не была достаточно хорошей.

Но так или иначе, большое число операций по ходу сезона сказалось на нашей игре. Если бы наш состав был стабильнее, то в плей-офф все могло пойти более гладко. Но так или иначе, нужно просто забить на один гол больше в нужный момент. Вот и все», – сказал .

Отмечается, что 10 игроков «Голден Найтс» из-за различных травм пропустили более 10 игр в текущем сезоне.