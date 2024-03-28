Вишневский провел 400-й матч за «Спартак». Это рекорд клуба в КХЛ

Теги Спартак КХЛ рекорды Дмитрий Вишневский Хоккей

Дмитрий Вишневский сыграл 400-й матч за «Спартак» в КХЛ.

Юбилейным для 34-летнего игрока стал пятый матч с «Металлургом» (0:3, второй период) во втором раунде Кубка Гагарина. 

Вишневский стал девятым в истории клуба и первым в КХЛ, кто смог преодолеть отметку в 400 сыгранных матчей.

В прошедшем регулярном Фонбет чемпионате КХЛ Вишневский провел 62 матча и набрал 27 (8+19) очков при показателе полезности «+7»

В плей-офф капитан «Спартака» отметился 2 (0+2) очками в 10 играх при полезности «+2».

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