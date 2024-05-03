Вишневский заработает около 39 млн рублей в «Спартаке» в сезоне-2024/25 (Артур Хайруллин)
Зарплата Дмитрия Вишневского в сезоне-2024/25 составит около 39 млн рублей.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Зарплата защитника «Спартака» Дмитрия Вишневского на следующий сезон – около 39 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.
В сезоне-2023/24 игрок провел 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 (8+19) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф в его активе 11 игр и 2 передачи при полезности «+2».