Вишневский о спаде «Спартака» в декабре: «Связи с приходом Ковальчука не было. Мы играли неплохо, где-то не везло»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Дмитрий Вишневский Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Вишневский высказался о переходе Ильи Ковальчука в «Спартак».

Защитник «Спартака» заявил, что спад команды в декабре 2023 года не был связан с приходом Ковальчука.

– Конечно, меняется отношение ко всему внутри, такая махина пришла в нашу команду. Но это нормальный процесс, когда такой человек появляется.

– А это не подзажало команду на какое-то время? Мол, сам Ковальчук.

– Всегда найдется человек, который такое напишет. Но связи не было.

Если рассмотреть – мы играли неплохо, где-то не везло, отсутствие игроков, из-за чего произошел спад, – сказал защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский.

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