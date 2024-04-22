Вишневский о спаде «Спартака» в декабре: «Связи с приходом Ковальчука не было. Мы играли неплохо, где-то не везло»
Дмитрий Вишневский высказался о переходе Ильи Ковальчука в «Спартак».
Защитник «Спартака» заявил, что спад команды в декабре 2023 года не был связан с приходом Ковальчука.
– Конечно, меняется отношение ко всему внутри, такая махина пришла в нашу команду. Но это нормальный процесс, когда такой человек появляется.
– А это не подзажало команду на какое-то время? Мол, сам Ковальчук.
– Всегда найдется человек, который такое напишет. Но связи не было.
Если рассмотреть – мы играли неплохо, где-то не везло, отсутствие игроков, из-за чего произошел спад, – сказал защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский.