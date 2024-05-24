«Адмирал» подписал форварда Ортегу. Американец забрасывал по 20+ шайб в DEL за «Мюнхен» в 3 последних сезонах

Теги переходы чемпионат Германии КХЛ Мюнхен Адмирал Хоккей

«Адмирал» подписал американского форварда Остина Ортегу.

Как сообщает агентство Winners, соглашение 30-летнего игрока с клубом из Владивостока рассчитано на один сезон. 

Ранее Ортега выступал за «Мюнхен» в чемпионате Германии и выиграл титул в сезоне-2022/23. В каждом из трех сезонов в составе мюнхенцев он забрасывал не менее 20 шайб в регулярке. 

В минувшем сезоне Остин стал лучшим снайпером клуба с 21 шайбой в 51 игре при 35 очках. В плей-офф добавил 3 (0+3) балла в 5 играх. 

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3 комментария
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Ответ ТимТалер
Ради таких игроков увеличивали лимит ? ))
Бывает, что выстреливает такие еще как
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при том что этот сещонмв него самый слабый из трёх... 25 шайб/50 очей...27/55 и 21/35...
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