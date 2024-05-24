«Адмирал» подписал форварда Ортегу. Американец забрасывал по 20+ шайб в DEL за «Мюнхен» в 3 последних сезонах

«Адмирал» подписал американского форварда Остина Ортегу.

Как сообщает агентство Winners, соглашение 30-летнего игрока с клубом из Владивостока рассчитано на один сезон.

Ранее Ортега выступал за « » в чемпионате Германии и выиграл титул в сезоне-2022/23. В каждом из трех сезонов в составе мюнхенцев он забрасывал не менее 20 шайб в регулярке.

В минувшем сезоне Остин стал лучшим снайпером клуба с 21 шайбой в 51 игре при 35 очках. В плей-офф добавил 3 (0+3) балла в 5 играх.