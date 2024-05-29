Грман перешел в «Адмирал». 27-летний защитник играл за Словакию на ЧМ-2024

Игрок сборной Словакии Марио Грман подписал контракт с «Адмиралом».

Срок соглашения с 27-летним защитником рассчитан на один год.

Грман играл в КХЛ за «Слован» в сезоне-2017/18.

«В прошлом сезоне Марио представлял команду «Витковице» из Чехии. Провел 48 матчей, заработал 6 (1+5) очков при полезности «минус 3».

Неоднократно привлекался в сборную Словакии. На последнем ЧМ провел 8 матчей, отметился шайбой во встрече с Францией», – сказано в сообщении пресс-службы «Адмирала».