Лавиолетт о «Флориде»: «Есть сходства с тем, как играет «Каролина» – такой же агрессивный настрой»
Питер Лавиолетт высказался о «Флориде».
«Рейнджерс» встретятся с «Пантерс» в финале Восточной конференции.
«Флорида» – топ-команда. Они боролись за Кубок Стэнли в прошлом году, а в этом заняли первое место в Атлантическом дивизионе. У них есть скорость, габариты, мастерство и физическая мощь. Есть сходства с тем, как играет «Каролина» – такой же агрессивный настрой.
Думаю, выступление в плей-офф в прошлом сезоне (выход в финал – прим. Sports) добавило «Флориде» уверенности и опыта», — сказал главный тренер «Рейнджерс».