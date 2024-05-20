Лавиолетт о «Флориде»: «Есть сходства с тем, как играет «Каролина» – такой же агрессивный настрой» 

Питер Лавиолетт высказался о «Флориде».

«Рейнджерс» встретятся с «Пантерс» в финале Восточной конференции.

« » – топ-команда. Они боролись за в прошлом году, а в этом заняли первое место в Атлантическом дивизионе. У них есть скорость, габариты, мастерство и физическая мощь. Есть сходства с тем, как играет « » – такой же агрессивный настрой.

Думаю, выступление в плей-офф в прошлом сезоне (выход в финал – прим. Sports) добавило «Флориде» уверенности и опыта», — сказал главный тренер « ».