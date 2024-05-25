Лавиолетт после 2:1 с «Флоридой»: «Шестеркин великолепен в плей-офф. Он совершил важные сэйвы, а это именно то, что нужно от вратаря»

Питер Лавиолетт оценил игру Игоря Шестеркина в матче плей-офф с «Флоридой».

Вратарь «Рейнджерс» отразил 26 из 27 бросков во втором матче финала Восточной конференции с «Пантерс» (2:1 ОТ, 1-1).

Ворота «Флориды» защищал .

«Он был великолепен, он был великолепен в этом сезоне. Он, безусловно, был великолепен в плей-офф. И подобное происходит по обе стороны площадки.

С каждой стороны были хорошие вратари. И в прошлой игре были хорошие вратари. Оба эти парня – хорошие вратари.

Когда вы пытаетесь давить, как в прошлой игре, когда пытаетесь выиграть хоккейный матч, чтобы счет в серии стал 1-1, вам понадобится несколько сэйвов. Вам понадобится несколько своевременных сэйвов, и сегодня было несколько важных спасений.

В паре моментов он проявил себя с лучшей стороны и совершил важные сэйвы, а это именно то, что нужно от вратаря», – сказал главный тренер « » .