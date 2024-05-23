Лавиолетт о 0:3 с «Флоридой»: «Рейнджерс» могли действовать лучше. Мы стали немного острее в 3-м периоде, но это не лучшая версия нас самих»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Питер Лавиолетт НХЛ Хоккей

Питер Лавиолетт высказался о поражении «Рейнджерс» в матче полуфинала Кубка Стэнли.

Команда из Нью-Йорка уступила «Флориде» со счетом 0:3 (0-1 в серии).

«Мы могли действовать лучше. Стоит отдать должное сопернику, но мы должны взять на себя ответственность за игру, за доставку шайбы в нужные нам части площадки.

Команда стала немного острее в третьем периоде, но нам стоит лучше играть в зоне нападения, а также при выходе из зоны.

Не думаю, что это была лучшая версия нас самих», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

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2 комментария
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В основном, был сумбур, особенно в первых двух периодах. Видимо, волнение, первая игра, стадия уже высокая.
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Не понимаю, вроде все опытные профи, какой-то ступор как в прошлый год с Нью Джерси, что куда девалось!?
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