Лавиолетт о 5:4 ОТ с «Флоридой»: «В третьем периоде было жарко. «Рейнджерс» уже оказывались в похожей ситуации и справлялись очень хорошо»

Питер Лавиолетт прокомментировал победу «Рейнджерс» в матче Кубка Стэнли.

Команда из Нью-Йорка одержала победу над «Флоридой» в овертайме со счетом 5:4 (2-1 в серии). В третьем периоде «Рейнджерс» вели 4:2, но упустили преимущество.

«Пантерз» за последние 20 минут совершили 41 бросок в сторону ворот против 10 у соперника.

«В третьем периоде было жарко.

Мы уже несколько раз по ходу этого плей-офф оказывались в похожей ситуации перед овертаймом, парни реагировали и справлялись с этим очень хорошо.

Послание было таким: возвращайтесь к работе, давайте атаковать и сохранять уверенность в том, что мы делаем», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

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