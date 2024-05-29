Ли выиграл «Кинг Клэнси Трофи» – награду за лидерские качества и активное участие в общественной жизни

Теги рейтинги Айлендерс НХЛ Андерс Ли Хоккей

Нападающий «Айлендерс» Андерс Ли стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи».

Эта награда вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

Андерс Ли получит 25 тысяч долларов, которые он сможет потратить на благотворительные цели.

Одной из благотворительных организаций, которым помогает Ли, является Jam Kancer из Kan Foundation, проводящая мероприятия по сбору средств на борьбу с раком.

С тех пор, как хоккеист стал сотрудничать с фондом в 2017 году, он помог ему собрать более 2,5 млн долларов. 

В регулярном чемпионате-2023/24 нападающий «Айлендерс» набрал 37 (20+17) очков в 81 матче. В 5 играх плей-офф на его счету 4 (1+3) балла.

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1 комментарий
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У меня вопрос! А этот трофей можно считать как доплату при обмене? Ну допустим вместо пика второго раунда мы дадим Кинг Клэнси и самого Андерса Ли
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