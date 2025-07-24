Вайсфельд о низкорослом нападении «Металлурга»: «Когда они выигрывали Кубок Гагарина, тоже не очень рослая команда была, правда, и большие игроки присутствовали. Может, кого-то еще подберут, время есть»

Леонид Вайсфельд поделился мыслями о селекции «Металлурга».

В это межсезонье состав команды пополнили форварды Дерек Барак (рост 173 см), Руслан Исхаков (171 см) и Сергей Толчинский (174 см).

– «Металлург» подписывает контракты исключительно с нападающими, чей рост меньше 1,75 метров. Как считаете, сможет ли магнитогорский клуб претендовать на решение серьезных задач с таким низкорослым нападением?

– Это действительно странно. Но они тоже видят эту ситуацию. Значит, у них есть свои соображения, считают, что смогут добиться результата за счет других качеств.

Но, с моей точки зрения, должен быть баланс: много больших нападающих – плохо, когда их совсем нет – тоже плохо. Я так считаю, но это не характеризует их отрицательно. Может, они знают что-то, чего не знаем мы.

– То есть не исключаете того, что они с таким нападением могут далеко пройти?

– Все может быть. Когда они выигрывали Кубок Гагарина, там тоже не очень рослая команда была, правда, и большие хоккеисты в составе тоже присутствовали. Но время еще есть. Может, они кого-то еще подберут, – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.