«Амур» о крушении Ан-24: «Игроки, тренеры и персонал клуба выражают искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами»
«Амур» выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24.
24 июля в Амурской области потерпел крушение самолет Ан-24. По данным оперативных служб, на борту находились 40 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительной информации, никто не выжил.
«Сегодня в Амурской области потерпел крушение самолет Ан-24, следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Катастрофа унесла жизни пассажиров и членов экипажа из разных регионов нашей страны.
В этот тяжелый момент игроки, тренеры и персонал хоккейного клуба «Амур» выражают искренние соболезнования родным и близким погибших.
Мы скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Амура»
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